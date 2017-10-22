Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

Fatih Terim'in Babası Talat Demir Ameliyat Oldu

FATİH TERİM'İN BABASI TALAT DEMİR AMELİYAT OLDU

Eski A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da ameliyat oldu.

Tarih : 22 Ekim 2017, 20:20
Puan Ver : Fatih Terim'in Babası Talat Demir Ameliyat Oldu(7/10)3

Eski A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da ameliyat oldu. Terim'in 92 yaşındaki babası Talat Terim Adana'da Acıbadem Hastanesi'nde bağırsak ameliyatı oldu. Ameliyatı Prof. Dr. Dursun Buğra ile birlikte Prof. Dr. Özgür Yağmur'un yaptığı öğrenildi.

TERİM: HER CUMA BABAMI ARAYIP DUA İSTİYORUM

Babası ameliyatta iken Fatih Terim'i aile yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Terim burada bir gazeteciye ise, "Nerede olursa olsun, yurt içinde, yurt dışında; istisnasız her cuma ve her maçtan önce mutlaka babamı arayıp, annemle birlikte dualarını talep eder ve onların gönlünü alırdım şimdi ben babam için dua ediyorum" açıklamasında bulundu.

Talat Terim'in durumunun iyi olduğu ve ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  İn  Babası  Talat  Demir  Ameliyat  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER