FATİH TERİM'İ TEHDİT EDEN SELAHATTİN AYDOĞDU GÖZALTINA ALINDI
Fatih Terim'le kavga eden Selahattin Aydoğdu, yaptığı açıklamalar sonrası basın yoluyla hakaret ve tehdit nedeniyle gözaltına alındı
Çeşme Alaçatı'da Fatih Terim ile kavga eden Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi Selahattin Aydoğdu Fatih Terim'in şikayeti üzerine gözaltına alındı.
HAKARET VE TEHDİTLE SUÇLANIYOR
Çeşme Emniyeti'ne götürülen Aydoğdu hakkındaki suçlama ise basın yoluyla hakaret ve tehdit.
Kaynak: haberinburada
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