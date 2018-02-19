Kasımpaşa taraftarı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i kızdırmak için "Kebapçı Selahattin" yazılı kaşkolları açtı.

Kasımpaşa taraftarı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i kızdırmak için ilginç bir yol denedi.

Lacivert-beyazlılar, "Kebapçı Selahattin" yazan kaşkollarla Terim'e gönderme yapıldı.

DAHA ÖNCE KAVGA ETMİŞLERDİ

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, Alaçatı'da Kebapçı Selahattin ile kavga etmiş ve ardından Milli Takımdaki görevini bırakmıştı.

Kaynak: haberinburada