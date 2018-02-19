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Fatih Terim'i kızdırmak için bunu yaptılar

FATİH TERİM'İ KIZDIRMAK İÇİN BUNU YAPTILAR

Kasımpaşa taraftarı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i kızdırmak için "Kebapçı Selahattin" yazılı kaşkolları açtı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 12:10
Puan Ver : Fatih Terim'i Kızdırmak İçin Bunu Yaptılar(10/10)6

Kasımpaşa taraftarı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i kızdırmak için ilginç bir yol denedi.

Lacivert-beyazlılar, "Kebapçı Selahattin" yazan kaşkollarla Terim'e gönderme yapıldı.

DAHA ÖNCE KAVGA ETMİŞLERDİ

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, Alaçatı'da Kebapçı Selahattin ile kavga etmiş ve ardından Milli Takımdaki görevini bırakmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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