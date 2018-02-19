FATİH TERİM'İ KIZDIRMAK İÇİN BUNU YAPTILAR
Kasımpaşa taraftarı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i kızdırmak için "Kebapçı Selahattin" yazılı kaşkolları açtı.
Kasımpaşa taraftarı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i kızdırmak için ilginç bir yol denedi.
Lacivert-beyazlılar, "Kebapçı Selahattin" yazan kaşkollarla Terim'e gönderme yapıldı.
DAHA ÖNCE KAVGA ETMİŞLERDİ
Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, Alaçatı'da Kebapçı Selahattin ile kavga etmiş ve ardından Milli Takımdaki görevini bırakmıştı.
Kaynak: haberinburada
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