FATİH TERİM'E TEKLİF YAPAN İRAN TAKIMI, ALMAN TEKNİK ADAM SCHAEFER'LE ANLAŞTI
Fatih Terim'e teklif yapan İran takımı İstiklal, 67 yaşındaki Alman teknik adam Winfried Schaefer'le anlaştı.
Fatih Terim'e teklif yapan İran'ın İstiklal Kulübü, yeni teknik direktörünü buldu. Bir dönem Jamaika ve Kamerun Millli Takımlarını da çalıştıran Winfried Schaefer, İstiklal'in yeni teknik direktörü oldu. 67 yaşındaki deneyimli teknik adam İstiklal'den bu sezon 240 bin Euro alacak.
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Düzenlenen imza töreninin ardından konuşan Schaefer, "Büyük bir kulüp için çalışmaktan çok mutluyum" açıklamasını yaptı. İstiklal, İran Ligi'nde 8 hafta sonunda 8 puanla 11'inci sırada bulunuyor.
(NTV Spor)
Kaynak: haberinburada
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