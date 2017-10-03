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Fatih Terim'e Teklif Yapan İran Takımı, Alman Teknik Adam Schaefer'le Anlaştı

FATİH TERİM'E TEKLİF YAPAN İRAN TAKIMI, ALMAN TEKNİK ADAM SCHAEFER'LE ANLAŞTI

Fatih Terim'e teklif yapan İran takımı İstiklal, 67 yaşındaki Alman teknik adam Winfried Schaefer'le anlaştı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 16:10
Puan Ver : Fatih Terim'e Teklif Yapan İran Takımı, Alman Teknik Adam Schaefer'le Anlaştı(7/10)3

Fatih Terim'e teklif yapan İran'ın İstiklal Kulübü, yeni teknik direktörünü buldu. Bir dönem Jamaika ve Kamerun Millli Takımlarını da çalıştıran Winfried Schaefer, İstiklal'in yeni teknik direktörü oldu. 67 yaşındaki deneyimli teknik adam İstiklal'den bu sezon 240 bin Euro alacak.

YENİ HOCA: BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Düzenlenen imza töreninin ardından konuşan Schaefer, "Büyük bir kulüp için çalışmaktan çok mutluyum" açıklamasını yaptı. İstiklal, İran Ligi'nde 8 hafta sonunda 8 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

(NTV Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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