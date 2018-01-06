FATİH TERİM'E SERT SÖZLER: MEKAN BASAN İMPARATOR OLAMAZ!
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Oğuz Çetin, Fatih Terim hakkında çok sert konuştu. Çetin, "Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlar imparator olamaz" dedi.
Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programının bu haftaki konuğu Oğuz Çetin oldu.
Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde spor gündemini ve gençlerin sorularını yanıtlayan Oğuz Çetin önemli açıklamalarda bulundu.
İMPARATOR MU?
Türk futbolu üzerine öğrencilerle söyleşi yapan Oğuz Çetin, bir öğrencinin 'Siz ve Fatih Terim İmparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz' sorusuna 'İmparator mu? İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız' cevabını verdi.50 KAT DAHA FAZLA KAZANIYORLAR
Bir diğer öğrencinin Arda Turan ve Cenk Tosun ile ilgili sorusuna ise Oğuz Çetin, 'Bu dönemin futbolcuları çok büyük paralar kazanıyor. Bizim zamanınızdaki paraya oranla 50 kat daha büyük para kazanıyorlar.
Ama bizim zamanımıza baktığımda kalitenin daha aşağıda olduğunu görüyorum. Eğer bu dönemde bazı futbolcular böyle büyük paralar kazanıyorsa bizim alacağımız paraların rakamlarını düşünemiyorum' dedi. Kaynak: Ajansspor
Kaynak: haberinburada
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