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Fatih Terim'den Ünay Aysal'a sert cevap!

FATİH TERİM'DEN ÜNAY AYSAL'A SERT CEVAP!

Fatih Terim, Ünal Aysal'ın bu akşam yaptığı açıklamaların ardından resmi Twitter hesabından bir paylaşım yayınladı. Tecrübeli teknik adam "Zamanımı boşa harcamak istemiyorum" dedi.

Tarih : 10 Ocak 2018, 04:40
Puan Ver : Fatih Terim'den Ünay Aysal'a Sert Cevap!(9/10)5

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal TRT Spor'da katıldığı programda, "Fatih hocayı biz göndermedik, kendisi milli takımı seçti" sözlerine Fatih Terim'den cevap geldi.

"BOŞA ZAMAN HARCAMAK İSTEMİYORUM"

Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Galatasaraylılar,

bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu gerçek dışı iddia, yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi, ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımız takımımıza ayırıyor, boşa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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