Fransa'da yapılacak olan 2016 Avrupa Şampiyonası öncesi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Mehmet Ekici'ye mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Terim'in, Trabzonspor'un başarılı futbolcusu için , “Seni yakından takip ediyorum, böyle devam et” diyerek aday kadroya güçlü bir sinyal çaktı.
FATİH TERİM'DEN TRABZONSPORLU FUTBOLCUYA MESAJ
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Mehmet Ekici'ye mesaj gönderdiği ortaya çıktı.
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