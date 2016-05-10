

Fransa'da yapılacak olan 2016 Avrupa Şampiyonası öncesi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Mehmet Ekici'ye mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Terim'in, Trabzonspor'un başarılı futbolcusu için , “Seni yakından takip ediyorum, böyle devam et” diyerek aday kadroya güçlü bir sinyal çaktı.