Galatasaray Tenik Direktörü Fatih Terim zorlu Osmanlıspor maçı öncesi kadrodan çıkarılan Ndiaye için, "Galatasaray'ın menfatleri benim de oyuncunun da menfaatlerinden önce gelir" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de oynayacakları Osmanlıspor maçı öncesi kadroda bulunmayan ve transfer olacağı iddia edilen Badou Ndiaye ile ilgili açıklamada bulundu.

"TÜM TAKIMI KAYBETMEYE GÖZE ALAMAM"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

Ndiaye bizim önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'da da kendisinden çok şeyler beklediğimiz oyuncumuz. Ancak geçen günkü süre içerisinde kafasını karıştığını ve oynamayacağını, maça konsantre olamayacağını söyleyince ben de evinde eşiyle, ailesiyle olması gerektiğini söyledim kendisine. Galatasaray'ın menfatleri benim de oyuncunun da menfaatlerinden önce gelir. Kulübümüz için faydalı olacaksa kararımı mantığımla alırım. Tüm takımı kaybetmeyi göze alamam. Galatasaray'ın mefaatleri gereği neyse ona göre karar alırız. Oynayamam dediği için eve gönderdik.

Kaynak: haberinburada