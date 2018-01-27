FATİH TERİM'DEN MAÇ SONU İTİRAFI: BİZE YAKIŞMADI
Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu. Terim, "Bazı zamanlarda oynadığımız oyun bize yakışmadı" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Osmanlıspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
"ÇOK GOL KAÇIRDIK"
Terim şu ifadeleri kullandı:
"Takımdaki gelişimi iyi görüyorum. Çok da gol kaçırdık. Ben kariyerim boyunca hem hücumu, atağı düşünen bir teknik adam oldum. Çok gollü maçlarımız da oldu. Bugün üstünlük sağlamamız gerekirken ayakta kalmayı, dengeli olmayı seçtik. Bazı zamanlar oynadığımız oyun bize yakışmadı ama bu galibiyeti çok güzel karşılıyorum. Mutluyum. Bir cümle de Latovlevici için söylemek istiyorum. Seyircilerimizden rica ediyorum. Maçtan sonra ne isterlerse yapabilirler ama maç içerisinde oyuncularımıza da gerekli toleransı gösterirlerse çok seviniriz."
Kaynak: haberinburada
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