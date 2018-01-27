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Fatih Terim'den maç sonu itirafı: Bize yakışmadı

FATİH TERİM'DEN MAÇ SONU İTİRAFI: BİZE YAKIŞMADI

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu. Terim, "Bazı zamanlarda oynadığımız oyun bize yakışmadı" dedi.

Tarih : 27 Ocak 2018, 22:20
Puan Ver : Fatih Terim'den Maç Sonu İtirafı: Bize Yakışmadı(9/10)5

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 kazandıkları Osmanlıspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GOL KAÇIRDIK"

Terim şu ifadeleri kullandı:

"Takımdaki gelişimi iyi görüyorum. Çok da gol kaçırdık. Ben kariyerim boyunca hem hücumu, atağı düşünen bir teknik adam oldum. Çok gollü maçlarımız da oldu. Bugün üstünlük sağlamamız gerekirken ayakta kalmayı, dengeli olmayı seçtik. Bazı zamanlar oynadığımız oyun bize yakışmadı ama bu galibiyeti çok güzel karşılıyorum. Mutluyum. Bir cümle de Latovlevici için söylemek istiyorum. Seyircilerimizden rica ediyorum. Maçtan sonra ne isterlerse yapabilirler ama maç içerisinde oyuncularımıza da gerekli toleransı gösterirlerse çok seviniriz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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