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fatih terim'den korkutan itiraf!

FATİH TERİM'DEN KORKUTAN İTİRAF!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, altyapılarda çocuk istismarı ile ilgili verdiği röportajda, "TFF'de göreve gelir gelmez, bu konuyla ilgili bir birim oluşturulması talimatını verdim.

Tarih : 30 Kasım 2016, 11:50
Puan Ver : Fatih Terim'den Korkutan İtiraf!(9/10)6


 Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, altyapılarda çocuk istismarı ile ilgili verdiği röportajda, "TFF'de göreve gelir gelmez, bu konuyla ilgili bir birim oluşturulması talimatını verdim. Bu projeyi uygulamaya başladığımızda çok daha zor, büyük ve derin bir sorun ile karşı karşıya olduğumuzu gördük. Fiziksel ve duygusal istismardan daha önemlisi cinsel istismar da bir hayli fazla" dedi.



Fatih Terim, İngiltere'de ortaya çıkan altyapılarda taciz skandalının ardından Türkiye'deki durumu değerlendirdi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "Çocuklarımızın fiziksel ve duygusal zarar görmeden, düzgün bir kişilik ve sağlam bir karaktere sahip olarak gelişmelerini sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. Sporda hakaret, aşağılama, dışlama, küfür ve dayak gibi uygulamaların çocukların tüm hayatını etkileyip mutsuz olmalarına sebep olduğu, toplumda hak ettikleri yere gelmelerini bile olumsuz etkilediği açık" dedi.



"Cinsel istismar da bir hayli fazla"



Çocukların yıldız futbolcu olmadan önce iyi bir birey, iyi bir insan olması üzerine bir felsefe kurduklarını belirten Terim, "Genç sporcuların gelecek hedefleri, onları istismar tehlikesine açık hale getiriyor. TFF'de göreve gelir gelmez, bu konuyla ilgili bir birim oluşturulması talimatını verdim. Bu projeyi uygulamaya başladığımızda çok daha zor, büyük ve derin bir sorun ile karşı karşıya olduğumuzu gördük. Fiziksel ve duygusal istismardan daha önemlisi cinsel istismar da bir hayli fazla… Kulüplerdeki teknik adam ve yöneticiler için 4 temel ilke koyduk. Sporculara saygın ortamlar sunmak / Sorumlu antrenörlük anlayışı / İnsanlar arası ilişkilerde saygınlık / Sporun kendisine saygı..." diye konuştu.

 



 



kaynak:fanatik








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