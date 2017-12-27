FATİH TERİM'DEN KAAN AYHAN'A: SÖZLEŞME YENİLEME, SENİ ALAYIM
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan Kaan Ayhan'ı aradı: Sözleşme yenileme, seni Galatasaray'a alacağım.
İmparator, Milli Takım forması giydirmek için uzun uğraşlar verdiği Kaan Ayhan'la iletişime geçti.
Sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki stoperle konuşan Terim, "Sözleşme yenileme. Seni G.Saray'a alacağım. Sen 2. Lig'de oynayacak futbolcu değilsin" dediği öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre; milli futbolcunun, Terim'e olumlu yanıt verdiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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