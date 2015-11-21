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fatih terim'den hamzaoğlu'na: dalga mı geçiyorsun?

FATİH TERİM'DEN HAMZAOĞLU'NA: DALGA MI GEÇİYORSUN?

Hamza Hamzaoğlu ile Galatasaray'ın yollarının sürpriz bir şekilde ayrılması herkesi olduğu gibi Fatih Terim'i de şaşırtmış...

Tarih : 21 Kasım 2015, 10:16
Puan Ver : Fatih Terim'den Hamzaoğlu'na: Dalga Mı Geçiyorsun?(8/10)6


umhuriyet Gazetesi Spor Müdürü Arif Kızılyalın, Fatih Terim ile Hamza Hamzaoğlu arasında yaşanan ilginç telefon trafiğini NTV Spor'dan Erbatur Ergenekon'a anlattı. 



Yaşananları anlatırken adını vermese de net bir şekilde Terim'i işaret eden Arif Kızılyalın, önce Hamzaoğlu'nun Terim'e, ardından Terim'in Hamzaoğlu'na açtığı telefonlarda konuşulanları aktardı. İşte Hamzaoğlu'nun Galatasaray'dan gönderildiği toplantıdan önce ve sonra yaşananlar... 



TOPLANTIDAN ÖNCE 



Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ile bağlarının koptuğu TT Arena'daki toplantıya gitmeden önce Fatih Terim'i arar. Terim nereye gittiğini sorunca Hamzaoğlu, "TT Arena'ya çağırdılar hocam, gideceğim geleceğim, sonra da idman programını yapacağım, yarınki idmanı sert tutacağım biraz" der. Terim'in takımda işlerin nasıl gittiği yönündeki sorusuna ise Hamzaoğlu, "4 puan gerideyiz ama iyi" diye yanıt verir. Ardından TT Arena'ya varır ve görevden alınmasıyla sonuçlanan şok toplantı yaşanır.



TOPLANTIDAN SONRA



Toplantının ardından bu kez Fatih Terim, Hamza Hamzaoğlu'nu arar ve "Oğlum sen bizimle dalga mı geçiyorsun. Biraz evvel her şey iyi diyordun şimdi görevden alınmışsın" der. Hamzaoğlu'nun dert yanması üzerine ise Terim, "Zaten biz de gönderildiğimizi antrenmandayken öğrendik. Üzülme; olur böyle şeyler. Sen 3 kupayla anılacaksın" diyerek eski yardımcısını teselli eder. (Fanatik)








Etiketler: Fatih  Terim  Den  Hamzaoğlu  Na  Dalga    Geçiyorsun    haber

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