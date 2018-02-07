FATİH TERİM'DEN GOMİS'E UYARI: 10 KİLOMETRE KOŞMAZSAN FORMAYI UNUT
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bafetimbi Gomis'le görüşerek maçlarda en az 10 kilometre koşmasını istedi.
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, attığı 14 golle sezonun ilk yarısına damga vursa da ideal forvet olarak Elmander'i gören teknik direktör Fatih Terim'in Fransız futbolcunun bu performansından tatmin olmadığı belirtildi.
"EN AZ 10 KİLOMETRE KOŞACAKSIN"
Sabah'ta yer alan habere göre takımın koşu mesafesi istatistiklerini inceleyen Terim, Gomis'e bu konuda 'Maçlarda en az 10 kilometre koşacaksın' uyarısında bulundu.
Terim'in bir maçta bile 10 kilometre koşmayan Gomis'den 2011-2013 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Elmander gibi savunmaya yardım etmesini istediği belirtildi.
EN ÇOK SİVAS MAÇINDA KOŞTU
Gomis bu sezon en yüksek koşu mesafesine son oynanan Sivas maçında çıktı (9.7 km)
Gomis'in maçlardaki koşu mesafeleri şöyle;
Kayserispor - 8,6 km
Osmanlıspor - 8.58 km
Sivasspor - 8.28 km
Antalyaspor - 8.47 km
Kasımpaşa - 8.91 km
Bursaspor - 9.39 km
Karabükspor - 9.27 km
Konyaspor - 8.41 km
Fenerbahçe - 7.98 km
Trabzonspor - 5.43 km
Gençlerbirliği - 8.38 km
Başakşehir - 9.02 km
Alanyaspor - 9.34 km
Beşiktaş - 8.94 km
Akihsarspor - 6.43 km
Yeni Malatyaspor - 8.61 km
Göztepe - 8.8 km
Osmanlıspor - 1. 18 km
Sivasspor - 9.7 km
Kaynak: haberinburada
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