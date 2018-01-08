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Fatih Terim, Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli Bir Araya Geldi

FATİH TERİM, YILMAZ VURAL VE MUSTAFA DENİZLİ BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'nı ziyaretinde Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli ile bir araya geldi.

Tarih : 08 Ocak 2018, 23:20
Puan Ver : Fatih Terim, Yılmaz Vural Ve Mustafa Denizli Bir Araya Geldi(10/10)6

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'nı ziyaretinde Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli ile bir araya geldi. Üç teknik adam kısa süreli sohbet etti.

ANTALYA'DA BİR ARAYA GELDİLER

Tecrübeli teknik adam Terim, Antalya'da Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri kapsamındaki Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'na (FIFEX) katıldı. Terim, fuarda futbol endüstrisi içerisinde yer alan farklı sektörde marka, kişi ve kurumlara ait standları gezdi. Terim burada, stant görevlileriyle fotoğraf çektirdi.

KISA SÜRE SOHBET ETTİLER

Yılmaz Vural ve Mustafa Denizli ile bir araya gelen Terim, kısa süre sohbet etti. Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisi Ergün Penbe ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile de kısa süre görüştü. Bir stantta Terim'e, aslan şeklinde yapıştırıcı hediye edildi.

Terim daha sonra fuar alanından ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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