Tecrübeli Futbolcu Ayrılığı Resmen Açıkladı
Avm Otoparklarındaki Kazayı Sigorta Şirketleri Karşılamıyor
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Kasım'da Arttı
Pfdk, Beşiktaş 2. Başkanı Çebi'ye Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
Apple, Netflix'i Satın Alacak
Eden Hazard'dan Büyük Başarı! Yılın Futbolcusu Seçildi
Beşiktaşlı Cenk, Ada'da İmzayı Bekliyor
Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Hastaneye Kaldırıldı
Yıldız Futbolcu Yeni Yıl Mesajında Nişanlısını Es Geçince Çuvalladı
Napoli, Atalanta'ya 2-1 Yenilerek İtalya Kupasından Elendi
Galatasaray'ın Peşindeki Asamoah'tan Müjdeli Haber Geldi
Dolar 10 Haftanın En Düşük Seviyesini Gördü
Tottenham, Beşiktaş'ın Eski Hocasını Üzdü
Brezilyalı Yıldız Robinho 3. Kez Aynı Takıma Transfer Oldu
Beşiktaş, Kasayı Ağzına Kadar Dolduran Anlaşmayı Duyurdu
Karısının Kıyafetinde Bir Türk'ün İmzası Var!
Beşiktaş, Cenk Tosun'un Alternatifini Belirledi: Islam Slimani
Taraftar, 21 Yaşındaki Futbolcuyu Sakatladı! 8 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Transferde Arda Bombası Patlıyor
Uyuşturucudan Yakayı Ele Veren Ünlü Oyuncunun Cezası Belli Oldu

FATİH TERİM YILDIZ FUTBOLCUYU GERİ ÇAĞIRDI!


Fatih Terim yıldız futbolcuyu geri çağırdı!
Tarih : 03 Ocak 2018, 00:10
Puan Ver : Fatih Terim Yıldız Futbolcuyu Geri Çağırdı!(9/10)5

Transferdeki kısıtlı sürede hata yapmak istemeyen Fatih Terim, Galatasaray'a geleceğe yatırım olarak aldırdığı eski prensi Bruma'yı gözüne kestirdi.

LEIPZIG'DE BEKLEDİĞİ SÜREYİ ALAMADIĞI İÇİN MUTSUZ

Sezon başında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Leipzig'e satılan Portekizli futbolcu, yeni takımında beklediği süreleri alamadığı için mutsuz.

Alman ekibinden Bruma'yı 6 aylığına isteyen sarı-kırmızılılar, girişimlere başladı. Leipzig'in talebine göre satın alma opsiyonlu kiralama da gündemde olacak."SİZİN OLDUĞUNUZ TAKIMA KOŞA KOŞA GELİRİM"

Her iki kanatta da oynayabilecek, süratli bir futbolcuya ihtiyaç duyan ve oynatmak istediği 4-4-2 sisteminin en kilit parçalarından biri olacak Bruma'yı bizzat arayan Fatih hoca, yıldız isimden olumlu dönüş aldı.

Kendisini Galatasaray'a kazandıran hocasına, "Sizin olduğunuz her takıma koşa koşa gelirim" yanıtını veren 24 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  Yıldız  Futbolcuyu  Geri  Çağırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER