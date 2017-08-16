Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın başına geçmek için görüştükleri iddia edilen Terim - Hagi ikilisi, Türkiye'den takım satın almayı planlıyor.

Kısa süre önce Bodrum'da bir araya gelen Fatih Terim ile Gheorghe Hagi'nin Türkiye'de bir futbol takımı almayı düşündüğü öğrenildi.

İddialara göre Terim, Hagi'nin Romanya'da kurduğu ve şampiyonlukla taçlanan 'Viitorul Constanta' projesinin bir benzerini Türkiye'de hayata geçirmek istiyor.

İkilinin proje hakkında çalışmalar yaptığı gelen bilgiler arasında.

Kaynak: haberinburada