FATİH TERİM VE EMRE MOR GALATASARAY'DA
Altıeylül Belediyesi Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun davetlisi olarak Balıkesir'e gelen Galatasaraylı eski milli futbolcu Ümit Karan öğrencilerle söyleşide buluştu.
Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, "Emre Mor Türkiye'de oynar mı" sorusuna yanıt veren Karan, "Emre Mor ancak Fatih Terim'in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırabilir" dedi.Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, "Emre Mor Türkiye'de oynar mı" sorusuna yanıt veren Karan, "Emre Mor ancak Fatih Terim'in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırabilir" dedi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar