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fatih terim: trt'nin sorularını cevaplamıyorum

FATİH TERİM: TRT'NİN SORULARINI CEVAPLAMIYORUM

EURO 2016 D grubunda Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Tarih : 22 Haziran 2016, 14:23
Puan Ver : Fatih Terim: Trt'nin Sorularını Cevaplamıyorum(9/10)6


"Güzel maç oldu. Ümit ederim bu bize yeter. Oyuncularımı kutluyorum herkesin istediği buydu, bize yakışan buydu, ümit ederim sonucu bize tur geçmeye yeter. O zaman daha anlamlı olur.



Ama ne olursa olsun ülkedeki herkes kendi milli takımlarıyla gurur duymuştur bu gece, en azından bir kısmı. Turnuva başından beri konvoy halinde Fransa'da geziyorsanız bunu milli takımın burada olmasına borçluyuz. Turnuvalarda olmamız gerektiğini işaret ediyorum sürekli. En büyük netice buralarda olmak. Takımın başarısını herkes ister ama bazen olmuyor. Tebrik ediyorum oyuncularımı böyle bir dönüş olması gerekiyordu.



Bizim en önemli özelliğimiz buraya kattığımız yüreğimiz. Açıkçası 2-0'a çok konsantre olmuştuk. 4'ü bulup garantileyebilirdik ama önceki maçlar ve kamuoyundaki baskı acaba kaybedebilirmiyize götürdü oyuncuları. Yoksa hiç birini beklemeden en öne geçebilirdik ama Allah'a şükürler olsun ki bu kadar şeyin altından kalktık. Kolay değildi, oyuncularımı bir daha kutluyorum. Bundan sonra ümit ederim ilk 2 maçta oynadığımız gibi oynamayız.








Etiketler: Fatih  Terim  Trt  Nin  Sorularını  Cevaplamıyorum    haber

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