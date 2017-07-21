FATİH TERİM - SELAHATTİN AYDOĞDU KAVGASINDA TERİM'İN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile eski Adana Demirspor Başkanı Selahattin Aydoğdu arasında Alaçatı'da yaşanan kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜLERDE NET OLARAK GÖRÜLÜYOR
Görüntülerde büyük bir arbede yaşandığı sonrasında Fatih Terim ve damatları mekandan hızlıca ayrılıyor. Kameralara yansıyan bu görüntü, ileride kanıt niteliği taşıyabilir.
Kaynak: haberinburada
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