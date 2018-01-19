FATİH TERİM, ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN'İN ÇOCUKLARINA FORMA HEDİYE ETTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bucaspor maçı öncesi Şehit Polis Fethi Sekin'in çocuklarına forma hediye etti. Fatih Terim'in bu davranışı her iki takım taraftarı tarafından alkışlandı.
İzmir'de Bucaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı kulüp ve teknik direktör Fatih Terim'den büyük bir jest geldi.
FORMA HEDİYE EDİLDİ
İzmir'de geçen yıl terör saldırısında hayatını kaybeden Şehit Fethi Sekin'in kızı Dila ve Nisanur'a, Galatasaray kulübü tarafından forma hediye edildi. Formayı teknik direktör Fatih Terim verdi. Terim daha sonra Fethi Sekin'in çocuklarına sarılarak onlara destek oldu.
Kaynak: haberinburada
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