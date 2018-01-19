Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bucaspor maçı öncesi Şehit Polis Fethi Sekin'in çocuklarına forma hediye etti. Fatih Terim'in bu davranışı her iki takım taraftarı tarafından alkışlandı.

İzmir'de Bucaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı kulüp ve teknik direktör Fatih Terim'den büyük bir jest geldi.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

İzmir'de geçen yıl terör saldırısında hayatını kaybeden Şehit Fethi Sekin'in kızı Dila ve Nisanur'a, Galatasaray kulübü tarafından forma hediye edildi. Formayı teknik direktör Fatih Terim verdi. Terim daha sonra Fethi Sekin'in çocuklarına sarılarak onlara destek oldu.

Kaynak: haberinburada