FATİH TERİM RESMİ İMZAYI ATTI
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
İMZA TÖRENİ 16.00'DA
4. kez Galatasaray'da görev yapmaya hazırlanan Fatih Terim için Türk Telekom Stadyumu'nda 16.00'da imza töreni düzenlenecek. DHA'nın haberine göre Terim tören öncesi 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
TERİM FLORYA'DA
Galatasaray'da 4. kez teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelmişti.
Kaynak: haberinburada
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