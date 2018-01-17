FATİH TERİM, RAKİBİNE TEKME ATAN FEGHOULİ'Yİ UYARDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tuzlaspor maçında attığı tekme sonrasında oyundan aldığı Feghouli'yi uyardı: Provokasyonlardan çabuk etkileniyorsun, sakin ol.
2. Lig ekibi Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçında yaptığı sert faul sonrası kenara alınan Feghouli'ye teknik direktör Fatih Terim'den uyarı geldi.
"SAKİN OL"
İkinci yarıda oyuna girdikten yarım saat sonra kenara alınan Cezayirli futbolcunun rakibine arkadan yaptığı sert harekete bir hayli kızan tecrübeli hocan, oyuncusundan daha sakin kalmasını istedi. Terim'in, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartlarda 3 hafta sahalardan uzak kaldığını Feghouli'ye anımsattığı, ligin ikinci yarısında saha içinde çok daha dikkatli olmasını gerektiğini söylediği öğrenildi.
PROVOKASYONLARDAN ETKİLENİYOR
Sarı-kırmızılı teknik kadronun, yıldız futbolcunun saha içindeki provokasyonlardan çok çabuk etkilendiğini tespit ettiği ve bu nedenle Feghouli'den bunlar karşısında sinirlerine hakim olmasını istediği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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