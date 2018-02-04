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Fatih Terim: Oyun Anlayışımız Yerinde Değildi

FATİH TERİM: OYUN ANLAYIŞIMIZ YERİNDE DEĞİLDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 2-1 yenildikleri Sivasspor maçı sonrasında, "Oyun kalitemiz yerinde değildi" dedi.

Tarih : 04 Şubat 2018, 22:20
Puan Ver : Fatih Terim: Oyun Anlayışımız Yerinde Değildi(5/10)1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor'a yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"AÇIKÇASI MAĞLUP OLACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORDUM"

Oldukça kötü bir oyun oynadıklarını söyleyen Fatih Terim, "Sivasspor'u tebrik ederim. Açıkçası ne mağlubiyeti ne de oyun kalitesinin bu kadar düşük olmasını beklemiyordum. Beni üzen taraf oyun kalitemizin düşük olması. Bir oyun anlayışımız var ama bu maçta bunu sahaya yansıtamadık. Yoksa bu yolda, kaybedeceğiz, berabere kalacağız. Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım, 3 puan verdiğimize mi yanalım, yoksa oyun kalitemize mi? Ben sonuncusu derim. Muslera öyle olmasaydı, öyle verdi de vermedi de bunlar değil ama oyun anlayışımız yerinde değildi. Arka arkaya bazen gelir böyle şeyler. Bizim böyle bir oyun tarzımız yok, nasıl oldu? Bazen sizin dışınızda şeyler olur, aksilikler olur. 5 tane pozisyonumuz var, 2-2 olsa da 3-2 de olsa bunları söylerdim. Biz, Galatasaray takımıyız, topun kontrolü bizde olmalı. Sivasspor iyi mücadele etti ve iki topu da iyi değerlendirdiler ve kazandılar." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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