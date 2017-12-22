Galatasaray'da Fatih Terim döneminin başlamasıyla birlikte kadroda da revizyona gidiliyor. Tecrübeli teknik adam imza töreninde Hakan Balta ve Nigel De Jong'un takıma dönebileceğini açıkladı.

Galatasaray'daki 4. Fatih Terim dönemi çok hızlı başladı. Efsane hocanın dün akşam geç saatlerde kulübe resmen geri dönmesinin ardından baş döndüren bir trafik yaşanmaya başladı.

Fatih Terim, başkan Dursun Özbek ile düzenlediği basın toplantısında da kadroda yapacağı iyileştirmelerle ilgili bilgi verdi. Sol beklerinin olmadığını ara transfer dönemine kadar idare edeceklerini söyleyen Terim, kadroya dönecek iki oyuncuyu da açıkladı.

"HAKAN BALTA OLSA OYNARDI"

"Hakan Balta olsa o bu maçta sol bek oynardı ama kadroya ismi yazılmamış. Artık ikinci yarı" diyen Terim, yabancılardan ise Nigel de Jong'u işaret etti.

Fatih Terim, "De Jong'u da çağırdık. O da takıma katılacak" diyerek Hollandalı yıldızı ikinci yarıda da kullanacağı açıkladı.

Kaynak: haberinburada