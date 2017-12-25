Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Terim, Göztepe galibiyetinin dışında önemli mesajlar verdi.

"ALİ SAMİ YEN'DE BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörünün yaptığı açıklamalarşöyle;

Bir defa Ali Sami Yen'de beni çok güzel karşıladılar. Seyirciler ve oyuncular çok güzel bir hediye verdiler. Sıcak bir karşılama oldu. BU oyuncuların bir zaferi. 2 günde ben çok fazla bir şey yapacak değilim. Ufak tefek dokunuşlar oldu. İkinci yarı oyunu iyi oynadık. Goller bulduk. Son 7 maçta bir endişe, moral bozukluğu, güven eksikliği söz konusu. Galatasaray pek alışkın değil buna. Bir sezonda kaybettiği maç sayısını kısa sürede aldı. Bunu hallettiğimiz için memnunum. Tamer Tuna'yı tebrik ediyorum. Diri bir takım yapmış, kendilerine güvenli oynuyor. Duran topların en kötüsü ile en iyisi oynadık. Biz gol attık. İlk yarı bu atmosfer içinde biraz zorlanacaklarını tahmin etmiştim. Ancak ikinci yarı, bundan sonrası olması beklenen Galatasaray'dan pasajlar gördük.

"DEVRE ARASINDA EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAMAMIZ GEREKİYOR"

Galatasaray zaman zaman hızlı hücumu da kullanabilir ama topun kontrolünü elinde bulundurmalıdır. Bazı alışkanlıklara devre arasında 1-2 dokunduk. Oyuncularım çok istedi. Göztepe'yi hataya zorladılar. Galatasaray geride oyunu karşılaşamaz. Ben olduğum sürece hiç olmaz. Bugün, rakip alanda çok pas yapmamız bizi sonuca götürdü. Devre arasında hem 1-2 eksik yerimiz var. Oraya muhakkak birşeyler yapmalıyız. Bugün sağ ayaklı biriyle sol beke çıkıyoruz. Martin'in oynamadığı yer yok. Bazı eksikleri tamamlayacağız. Gerek fizik olarak ki ben bu kadar sakatlık ve adayların olmasını istemem. İyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. Sahanın her yerini kullanan, oyunun gidişatına göre hareket eden bir felsefe oluşturacağımıza inanıyorum.

"GÜZEL BİR MAÇ OLDU"

3'lü bir orta saha ile başladık. Maalesef Belhanda olmadı. Onu biraz daha ileri sürdük. Ona verdiğim görev topun onda kalması ve bizi ileriye taşımasıydı. Oyuncu kazanmamız lazım. Selçuk'uk kazanmalıyız. Sabri'ye de bugün büyük bir jest yapılmıştır. Sabri'ye ve kendi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu güzeldi. Güzel bir maç oldu. Seyircilerin zevk alacağı bir maçtı. Göztepe de hücumu seven ve açık oynayan bir takım. Duran top dediğimiz konuyu bayağı başarılı bitirdik. Göztepe'nin duran toplardan attıkları belli. Koşu mesafeleri ve pas oranları yükselmiştir. Daha da iyi olmalıyız. Şampiyon olacak bir takımın oyuna ağırlığını koyması lazım.Beklemek her zaman olmamalı. Özellikle rakip yarı sahada olmalıyız.

"BAZILARINI GÖNDERECEĞİZ, BAZILARINI YENİ ALACAĞIZ"

Takım istediğimiz yere gelecektir. Bugün bir mesaj verdik. 1-2 eksiğimiz var. Benden evvel de harekete geçmişler. Ama bu kulübü sıkıntıya sokacak bir durum olmayacak.Tüm kredilerimizi kullanacağız. İçine girdikçe daha rahat söyleyebileceğimiz doğrular var. İnşallah Buca maçını da bitirelim, ondan sonra hem oyun olarak hem de fizik olarak, bir takım olarak iyi bir noktaya gireceğiz. Surat, kapris olmayacak. Herkes bir görev yapacak. Zamanımız az, işimiz çok. Bazılarını göndereceğiz, bazılarını yeni alacağız. Bunlara çabuk karar vermeliyiz. Mümkünse kendi malımızı parlatarak göndermek de kulübe katkı sağlar. Hakan olsa bugün sol bek oynardı. De Jong'u da aldım bu tarafa. Kendi malımızı kötüleyemeyiz. Bugün, çok güzel bir gün oldu. Tekrar taraftarlarımıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum.

Kaynak: haberinburada