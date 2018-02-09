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Fatih Terim, Müfit Erkasap'ı Alt Yapı Kadrosuna Dahil Etti

FATİH TERİM, MÜFİT ERKASAP'I ALT YAPI KADROSUNA DAHİL ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ali Yavaş'tan sonra Müfit Erkasap'ı da alt yapı kadrosuna dahil etti.

Tarih : 09 Şubat 2018, 14:20
Puan Ver : Fatih Terim, Müfit Erkasap'ı Alt Yapı Kadrosuna Dahil Etti(8/10)4

Galatasaray Teknik Direktörü, alt yapı için beklenen hamleyi yaptı.

Futbolarena'nın haberine göre; Galatasaray Futbol Akademisi'nin geçmişte olduğu gibi yeniden futbolcu fabrikası haline dönüşmesini isteyen Fatih Terim, Ali Yavaş'tan sonra Müfit Erkasap'ı da alt yapı kadrosuna dahil etti.

8 KİŞİLİK KADROSU VAR

Galatasaray'da Hasan Şaş, Claudio Taffarel ve Ümit Davala'nın Terim'in yardımcıları olmasının ardından Hamit Altıntop ve Johan Elmander de teknik heyete katılmıştı...

Sarı-Kırmızılılarda Necati ve Gökhan Zan ise futbolcu-rakip izleme komitesinde yer alacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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