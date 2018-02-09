Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ali Yavaş'tan sonra Müfit Erkasap'ı da alt yapı kadrosuna dahil etti.

Galatasaray Teknik Direktörü, alt yapı için beklenen hamleyi yaptı.

Futbolarena'nın haberine göre; Galatasaray Futbol Akademisi'nin geçmişte olduğu gibi yeniden futbolcu fabrikası haline dönüşmesini isteyen Fatih Terim, Ali Yavaş'tan sonra Müfit Erkasap'ı da alt yapı kadrosuna dahil etti.

8 KİŞİLİK KADROSU VAR

Galatasaray'da Hasan Şaş, Claudio Taffarel ve Ümit Davala'nın Terim'in yardımcıları olmasının ardından Hamit Altıntop ve Johan Elmander de teknik heyete katılmıştı...

Sarı-Kırmızılılarda Necati ve Gökhan Zan ise futbolcu-rakip izleme komitesinde yer alacak.

Kaynak: haberinburada