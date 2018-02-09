FATİH TERİM, MÜFİT ERKASAP'I ALT YAPI KADROSUNA DAHİL ETTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ali Yavaş'tan sonra Müfit Erkasap'ı da alt yapı kadrosuna dahil etti.
Galatasaray Teknik Direktörü, alt yapı için beklenen hamleyi yaptı.
Futbolarena'nın haberine göre; Galatasaray Futbol Akademisi'nin geçmişte olduğu gibi yeniden futbolcu fabrikası haline dönüşmesini isteyen Fatih Terim, Ali Yavaş'tan sonra Müfit Erkasap'ı da alt yapı kadrosuna dahil etti.
8 KİŞİLİK KADROSU VAR
Galatasaray'da Hasan Şaş, Claudio Taffarel ve Ümit Davala'nın Terim'in yardımcıları olmasının ardından Hamit Altıntop ve Johan Elmander de teknik heyete katılmıştı...
Sarı-Kırmızılılarda Necati ve Gökhan Zan ise futbolcu-rakip izleme komitesinde yer alacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Norveç Olimpiyat Takımı Yanlışlıkla 15 Bin Yumurta Sipariş Etti
- Milli Yıldız Arda Turan, Sevgilisi Aslıhan Doğan'a Evlenme Teklif Etti
- Konyaspor Maçında Hakem Penaltı Vermeyince Fatih Terim'i Kızdırdı
- Galatasaraylı Taraftarlar, Konyaspor Maçında Önce Muslera'yı Çağırdı
- Paraguaylı Başkan, Oyuncusu Takımdan Ayrılmasın Diye 2 Sene Boyunca İlişkiye Girmiş
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar