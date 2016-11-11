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fatih terim: kosova karşılaşmasında...

FATİH TERİM: KOSOVA KARŞILAŞMASINDA...

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, "Kosova karşılaşmasında parolamız mutlak galibiyet olacak" dedi

Tarih : 11 Kasım 2016, 13:58
Puan Ver : Fatih Terim: Kosova Karşılaşmasında...(8/10)7


A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri I Grubu'nda oynayacağı Kosova karşılaşması öncesi TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, maç kitabında açıklamalarda bulundu.



2018 FIFA Dünya Kupası finalleri I Grubu'nda karşılaşacağımız Kosova maçının ilkleri de beraberinde getirdiğini dile getiren Yıldırım Demirören, "Bugünkü karşılaşma vesilesiyle futbol tarihinde resmi olarak ilk kez karşılaşacağımız Kosova A Milli Takımı'na ve Kosova Futbol Federasyonu yetkililerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Futbol şehrimiz Antalya'nın yeni yapılan stadyumunun ilk resmi maçı olan Türkiye-Kosova karşılaşmasında A Millî Takımımızın ülkemizi gururlandıracağına inancım tam. Dostluğu uzun yıllara dayanan Türkiye ile Kosova arasındaki ilk resmi karşılaşmanın Fair-Play ruhuyla oynanacağına yürekten inanıyorum. Tüm futbolseverlere heyecanlı ve keyifli bir futbol akşamı dilerim" şeklinde konuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Fatih  Terim  Kosova  Karşılaşmasında    haber

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