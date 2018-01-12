FATİH TERİM İSTEDİ, BAKIRKÖY BELEDİYESİ METİN OKTAY TESİSLERİNİ TEMİZLEDİ
Fatih Terim yakın dostu Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu arayarak, Metin Oktay Tesisleri'nde çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik yapılması için ricada bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yakın dostu Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu arayarak; "Sayın Başkan takım olarak Antalya'da kamptayız. Florya Metin Oktay Tesisleri'ni biz kamptayken bir elden geçirseniz. Çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik yaptırsanız " diyerek ricade bulunduğu öğrenildi.GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI TALİMATI VERİLDİ
Terim'in ricası üzerine de Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Park-Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü görevlendirerek gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.YAKLAŞIK 100 İŞÇİ ÇALIŞTI
Bakırköy Belediyesi Park-Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yaklaşık 100 çalışanı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağaçlandırma, genel peyzaj, budama, çim biçme ve çevre temizliği işlemlerini gerçekleştirerek tesisleri elden geçirdi. Terim'in bu çalışmadan sonra Başkan Kerimoğlu'nu tekrar arayarak teşekkür ettiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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