Galatasaray, teknik direktörlük görevine getirdiği Fatih Terim ile bugün sözleşme imzalayacak.

Igor Tudor'un ayrılmasının ardından Galatasaray'ın teknik direktörü efsane isim Fatih Terim oldu. Terim, Galatasaray'la anlaşmaya vardığını bizzat kendisi duyurdu. Deneyimli hoca, kişisel Twitter hesabı üzerinden Galatasaray'ın hesabını etiketleyerek, "Nerede kalmıştık?" ifadesini kullandı.

SÖZLEŞME BUGÜN İMZALANACAK

Galatasaray, bugün öğlen saatlerinde Fatih Terim ile resmi sözleşme imzalayacak.

Kaynak: haberinburada