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Fatih Terim imzayı bugün atacak

FATİH TERİM İMZAYI BUGÜN ATACAK

Galatasaray, teknik direktörlük görevine getirdiği Fatih Terim ile bugün sözleşme imzalayacak.

Tarih : 22 Aralık 2017, 03:20
Puan Ver : Fatih Terim İmzayı Bugün Atacak(10/10)6

Igor Tudor'un ayrılmasının ardından Galatasaray'ın teknik direktörü efsane isim Fatih Terim oldu. Terim, Galatasaray'la anlaşmaya vardığını bizzat kendisi duyurdu. Deneyimli hoca, kişisel Twitter hesabı üzerinden Galatasaray'ın hesabını etiketleyerek, "Nerede kalmıştık?" ifadesini kullandı.

SÖZLEŞME BUGÜN İMZALANACAK

Galatasaray, bugün öğlen saatlerinde Fatih Terim ile resmi sözleşme imzalayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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