Galatasaray'da teknik direktör arayışları henüz bir sonuç vermezken, yeni bir iddia daha ortaya atıldı; 4. Fatih Terim dönemi başlıyor...



360 ekranlarında yayınlanan Telegol adlı programda konuşan Serhat Ulueren, sarı-kırmızılıların Fatih Terim ile anlaşmaya vardığını söyledi.







Ulueren açıklamasında, "Adını vermeyeceğim, bir yönetici söyledi... Fatih Terim, Avrupa Şampiyonası sonrası Galatasaray'ın başına geçiyor. Ben de öyle duydum. Fatih Terim, Galatasaray'a gelecek" dedi.







ERGÜN PENBE DE DOĞRULADI



Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Ergün Penbe de Dursun Özbek ve Fatih Terim arasında Galatasaray Adası'nda gerçekleşen yemekte bir yakınlaşma olduğunu; Terim'in yeniden göreve gelebileceğini kaydetti.