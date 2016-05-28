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fatih terim için müthiş iddia: anlaştı

FATİH TERİM İÇİN MÜTHİŞ İDDİA: ANLAŞTI

Galatasaray'da teknik direktör arayışları henüz bir sonuç vermezken, yeni bir iddia daha ortaya atıldı; 4. Fatih Terim dönemi başlıyor...

Tarih : 28 Mayıs 2016, 12:57
Puan Ver : Fatih Terim İçin Müthiş İddia: Anlaştı(10/10)12


360 ekranlarında yayınlanan Telegol adlı programda konuşan Serhat Ulueren, sarı-kırmızılıların Fatih Terim ile anlaşmaya vardığını söyledi.



Ulueren açıklamasında, "Adını vermeyeceğim, bir yönetici söyledi... Fatih Terim, Avrupa Şampiyonası sonrası Galatasaray'ın başına geçiyor. Ben de öyle duydum. Fatih Terim, Galatasaray'a gelecek" dedi.



ERGÜN PENBE DE DOĞRULADI

Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Ergün Penbe de Dursun Özbek ve Fatih Terim arasında Galatasaray Adası'nda gerçekleşen yemekte bir yakınlaşma olduğunu; Terim'in yeniden göreve gelebileceğini kaydetti.








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