FATİH TERİM, HASAN ŞAŞ'I YEDEK KULÜBESİNE ALMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivas maçında taraftarla atışan Hasan Şaş'ı Antalyaspor maçında yedek kulübesine almadı.
Galatasaray'ın dün akşam Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir detay dikkatlerden kaçmadı. Sarı-Kırmızılı ekibin yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, geçen hafta Sivas deplasmanında taraftarla yaşadığı atışmayla gündeme gelmişti.
KULÜBEDE YER ALMADI
Şaş, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi yeşil zemindeydi.
Fakat tecrübeli isim, daha sonra adeta kayıplara karıştı. Levent Şahin, Ümit Davala gibi isimlerin görüntüsü objektiflere takılırken Hasan Şaş, Antalyaspor maçında kulübede gözükmedi.
Kaynak: haberinburada
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