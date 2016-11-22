

NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Fuat Akdağ ve Mehmet Demirkol Galatasaray'ın durumunu değerlendirdi. Demirkol, "Hanza hocanın gelmesi de bir gün Terim gelir atamasıdır, Riekerink'in gelmesi de Terim gelir atamasıdır. Riekerink'in geldiğinde bir sonraki teknik direktörün Terim olduğu kararı verilmiştir. Eğer uygun şartları görüyorsa Terim maddi manevi haftaya başlar" yorumunda bulundu.







kaynak:ntv