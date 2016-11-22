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fatih terim haftaya başlar

FATİH TERİM HAFTAYA BAŞLAR

NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Fuat Akdağ ve Mehmet Demirkol Galatasaray'ın durumunu değerlendirdi.

Tarih : 22 Kasım 2016, 15:51
Puan Ver : Fatih Terim Haftaya Başlar(10/10)7


NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Fuat Akdağ ve Mehmet Demirkol Galatasaray'ın durumunu değerlendirdi. Demirkol, "Hanza hocanın gelmesi de bir gün Terim gelir atamasıdır, Riekerink'in gelmesi de Terim gelir atamasıdır. Riekerink'in geldiğinde bir sonraki teknik direktörün Terim olduğu kararı verilmiştir. Eğer uygun şartları görüyorsa Terim maddi manevi haftaya başlar" yorumunda bulundu.



 



kaynak:ntv








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