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Fatih Terim, Göztepe Maçında Sahada Olacak

FATİH TERİM, GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA OLACAK

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Fatih Terim, Pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında olacak.

Tarih : 22 Aralık 2017, 02:40
Puan Ver : Fatih Terim, Göztepe Maçında Sahada Olacak(9/10)5

Galatasaray, teknik direktörlük bilinmezliğine son vererek Fatih Terim'le anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamayla, tecrübeli teknik adamla görüşmelere başladığını duyurdu.

GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA OLACAK

4. kez Galatasaray defterini açan Terim, imzalanacak sözleşmenin ardından Pazar günü Türk Telekom Stadında oynanacak Göztepe maçında takımın başında olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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