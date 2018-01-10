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Fatih Terim geldi kurallar değişti! İşte G.Saray'da yapılan 4 yenilik

FATİH TERİM GELDİ KURALLAR DEĞİŞTİ! İŞTE G.SARAY'DA YAPILAN 4 YENİLİK

Galatasaray'da Fatih Terim göreve geldiğinden itibaren önemli değişiklilere imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, futbolcuların yemek düzeninden, seyehatte giydikleri kıyafetlere kadar değişiklik yaptı.

Tarih : 10 Ocak 2018, 12:50
Puan Ver : Fatih Terim Geldi Kurallar Değişti! İşte G.Saray'da Yapılan 4 Yenilik(10/10)6

Galatasaray'da futbolun tek patronu, her alandaki farklılığını ortaya koyuyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in futbolun anahtarını teslim ettiği Fatih Terim kendi kurallarını bir bir uygulamaya başladı. İşte İmparator'un icraatları:

SEYAHATTE: Tudor döneminde deplasmanlarda eşofmanla yolculuk eden sarı kırmızılı futbolcular Antalya kampına ise jilet gibi geldi. "Büyük takım olduğunuzu hatırlayın" diyen Terim'in isteğiyle herkes takım elbiselerini giydi.

YEMEKTE: Terim'in dönüşüyle yemeklerdeki oturma düzeni de değişti. U şeklinde oluşturulan masalarda tüm takım birbirine yakın oturuyor, futbolcular ve teknik heyet birbirlerinin yüzüne bakarak yemeklerini yiyorlar.

İDMANDA: Yerli ve yabancı ayrımı yapmayan Terim'in direktifiyle idmanlarda ikili grup çalışmalarında yerli ve yabancı oyuncular birbirleriyle eşleşiyorlar.

FLORYA'DA: Fatih Terim Florya'da ilk iş olarak tesis girişinde asılı duran, yıllar geçtikçe rengi solan UEFA Kupası fotoğrafına el attı. Terim, Süleyman Rodop'un 17 Mayıs 2000'de Parken Stadı'nda çekip ölümsüzleştirdiği zafer fotoğrafının yenilenmesi için talimat verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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