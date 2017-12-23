15 Kasım 2018'e kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmesi bulunan Fatih Terim, Temmuz ayında Alaçatı'da karıştığı bir kavga nedeniyle görevden alınmıştı. Terim, sözleşme bitiş tarihine kadar başka bir takımda görev almazsa TFF tarafından kendisine tazminat ödenecekti. Toplamda yaklaşık 4,5 milyon euroyu bulan bu rakam Türkiye'nin gündemine oturmuş, uzun süre tartışmalara konu olmuştu.

15 Kasım 2018'e kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile sözleşmesi bulunan Fatih Terim, bu tarihe kadar herhangi bir takımda teknik direktör ya da sportif direktör olarak görev almazsa TFF tarafından her ay 291 bin euro tazminat alacak ve Terim'in 15 ay sonunda alacağı para toplam 4 milyon 365 bin euroyu bulacaktı. Terim'in herhangi bir kulüpte göreve başlaması halinde ise, o tarihten itibaren bu tazminatlar tamamen ortadan kalkacaktı.

TFF TAZMİNATA KARŞIYDI

TFF yönetimindeki bazı isimlerin, tazminat söylemlerinin ardından Terim'e hiçbir ödeme yapılmaması konusunun TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e ilettiği konuşulurken, Terim, "Her Türk vatandaşının sahip olduğu hak gibi yargıya başvurdum, sonuçlarını bekleyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Fatih Terim, Galatasaray'a imza atmasının ardından, hukuki olarak 5 aylık (1,5 milyon euro) alacağını talep edebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu da bu sayede Kasım 2018'e kadar ödeme ihtimali olan 3 milyon eurodan kurtulmuş olacak. Deneyimli teknik adamın, bu süreçte federasyona açtığı davayı geri çekebileceği ve 5 aylık alacağından da feragat edebileceği iddia edildi.

Kaynak: haberinburada