Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

Fatih Terim, Galatasaray'ın Başına Geçerse Tudor'u Kovacak

FATİH TERİM, GALATASARAY'IN BAŞINA GEÇERSE TUDOR'U KOVACAK

Fatih Terim, Galatasaray'da Futbol Direktörlüğü görevine gelirse, teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verecek.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Fatih Terim, Galatasaray'ın Başına Geçerse Tudor'u Kovacak(6/10)2

Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Galatasaray'da gündem transferlerden çok Fatih Terim. 'İmparator' lakaplı çalıştırıcıyı kulübede Igor Tudor'un yerinde görmek isteyen camia, yönetime yoğun baskı uyguluyor.

TARAFTAR TERİM DİYOR

'Üst akıl' diyerek Mircea Lucescu'ya giden sarı-kırmızılı idareciler ise Terim'in bu unvanla kulübe dönmesini istiyor. Teklifin masada olduğu belirtilirken bu konunun çıktığı tek bir yol var: Terim dönerse Tudor yok. İlk alternatifte Fatih Terim, yuvası Galatasaray'a teknik direktör olarak dönerse, İgor Tudor'a 400 bin Euro'luk tazminatı ödenecek ve yollar ayrılacak. Taraftarın gönlündeki ihtimal deneyimli hocanın kulübeye gelmesi.

TERİM SEÇECEK

İkinci ihtimal de ise Fatih Terim, eşofmanları çıkaracak ve Galatasaray'da futbolun başına geçecek. Bu yetkiyle gelmesi durumunda da İgor Tudor ile yollar ayrılacak çünkü Terim'in Hırvat çalıştırıcıyı bu görev için 'yetersiz' bulduğu belirtiliyor. Terim bu durumda da yeni bir hoca seçecek. Yeni çalıştırıcının yerli olması bekleniyor.

SAMMER DE GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim formülünü düşünürken Mathias Sammer ismini de geri plana atmış değil. Geçmişte Jupp Derwall, Karl-Heinz Feldkamp gibi Alman futbolunun efsanelerinin kulübe olan katkılarını göz önünde bulunduran yönetim Sammer ile Sportif CEO'luk için dirsek temasında.

ÖZBEK KONUŞUYOR

Türk Telekom'un yaşayan stada dönüşmesi için bugün Galatasaray ile Workinton sponsorluk anlaşması yapacak. Başkan Dursun Özbek de toplantıda yer alacak. Özbek'in Fatih Terim ve Arda Turan ile ilgili konulara açıklık geçirmesi bekleniyor.

Kaynak: Fotomaç


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  Galatasaray  In  Başına  Geçerse  Tudor  U  Kovacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER