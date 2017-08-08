FATİH TERİM, GALATASARAY'IN BAŞINA GEÇERSE TUDOR'U KOVACAK
Fatih Terim, Galatasaray'da Futbol Direktörlüğü görevine gelirse, teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verecek.
Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Galatasaray'da gündem transferlerden çok Fatih Terim. 'İmparator' lakaplı çalıştırıcıyı kulübede Igor Tudor'un yerinde görmek isteyen camia, yönetime yoğun baskı uyguluyor.
TARAFTAR TERİM DİYOR
'Üst akıl' diyerek Mircea Lucescu'ya giden sarı-kırmızılı idareciler ise Terim'in bu unvanla kulübe dönmesini istiyor. Teklifin masada olduğu belirtilirken bu konunun çıktığı tek bir yol var: Terim dönerse Tudor yok. İlk alternatifte Fatih Terim, yuvası Galatasaray'a teknik direktör olarak dönerse, İgor Tudor'a 400 bin Euro'luk tazminatı ödenecek ve yollar ayrılacak. Taraftarın gönlündeki ihtimal deneyimli hocanın kulübeye gelmesi.
TERİM SEÇECEK
İkinci ihtimal de ise Fatih Terim, eşofmanları çıkaracak ve Galatasaray'da futbolun başına geçecek. Bu yetkiyle gelmesi durumunda da İgor Tudor ile yollar ayrılacak çünkü Terim'in Hırvat çalıştırıcıyı bu görev için 'yetersiz' bulduğu belirtiliyor. Terim bu durumda da yeni bir hoca seçecek. Yeni çalıştırıcının yerli olması bekleniyor.
SAMMER DE GÜNDEMDE
Sarı-kırmızılı yönetim Fatih Terim formülünü düşünürken Mathias Sammer ismini de geri plana atmış değil. Geçmişte Jupp Derwall, Karl-Heinz Feldkamp gibi Alman futbolunun efsanelerinin kulübe olan katkılarını göz önünde bulunduran yönetim Sammer ile Sportif CEO'luk için dirsek temasında.
ÖZBEK KONUŞUYOR
Türk Telekom'un yaşayan stada dönüşmesi için bugün Galatasaray ile Workinton sponsorluk anlaşması yapacak. Başkan Dursun Özbek de toplantıda yer alacak. Özbek'in Fatih Terim ve Arda Turan ile ilgili konulara açıklık geçirmesi bekleniyor.
Kaynak: Fotomaç
Kaynak: haberinburada
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