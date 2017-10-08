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FATİH TERİM FUTBOLDAN ANLAMIYOR DİYEN FUTBOLCU, EMEKLİ OLUYOR


Fatih Terim futboldan anlamıyor diyen futbolcu, emekli oluyor
Tarih : 08 Ekim 2017, 14:50
Puan Ver : Fatih Terim Futboldan Anlamıyor Diyen Futbolcu, Emekli Oluyor(9/10)5

İtalyan futbolunun yetiştirdiği en zeki orta saha oyuncularından biri olan 'Mimar' lakaplı 38 yaşındaki Andrea Pirlo, futbola 31 Aralık 2017 tarihinde veda edeceğini bildirdi. ABD'nin New York City takımında forma giyen Andrea Pirlo, sözleşmesinin bitmesinin ardından emekli olacağını açıkladı.

38 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, futbolu bırakma kararını "Bu yaşa kadar oynadım, yeterli. 50 yaşına kadar oynayamazsınız. Zamanın geldiğini fark ediyorsunuz. Her gün fiziksel problemleriniz oluyor. Artık başka şeyler yapacağım" sözleri ile duyurdu.

BİRÇOK KUPASI VAR

Kariyerinde Inter, Milan ve Juventus gibi dev ekipler bulunan Andrea Pirlo'nun 23 yıllık futbol kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 6 İtalya Ligi, 2 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

KENDİ KİTABINDA YERDEN YERE VURMUŞTU

Andrea Pirlo yazdığı 'I Think Therefore I Play' adlı kitabında, bir dönem Milan'ı çalıştıran Fatih Terim'e sert eleştirilerde bulunmuştu. Pirlo kaleme aldığı kitabında "Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı" demişti.

Fatih Terim'in pek kurallara uymadığını söyleyen Andrea Pirlo, "Aktivitelere kravat takmadan gelebiliyor; sonra bu aktivitelerden, evinde "Biri bizi gözetliyor" seyretmek için kimseye haber vermeden erkenden ayrılıp, Galliani'yi masasında tek başına bırakıyordu. Kendisini tesislerde John Travolta gibi garip, cafcaflı ve renkli kıyafetler giyerken görüyorduk" ifadelerini kullanmıştı. Göreve başladığı ilk günlerde Fatih Terim'in yaptığı takım toplantılarını da anlatan Andrea Pirlo şunları yazmıştı:

"SOYUNMA ODASINDA TAKTİK KARMA KARIŞIKTI"

"Terim eline bir tebeşir alıp taktik tahtasına 11 daire çizerdi. Tahtadaki her daire sahaya çıkacak bir oyuncuyu temsil ederdi. Ancak konuşmanın ortasında taktik tahtası çizdiği oklardan ve karalamalardan öyle bir hale gelirdi ki; hangi dairenin kimi işaret ettiğini anlamak imkansızlaşırdı. Taktik tahtası, oyuncuları ve mevkileri birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı karma karışılık bir hal alırdı. Kısacası tam bir kaos… Sadece kalecinin kendi pozisyonundan emin olabildiği bir kaos…"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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