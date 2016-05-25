FATİH TERİM FRANSIZCA KONUŞTU
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Avrupa Şampiyonası öncesi verdiği röportajda Fransızca konuştu.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 10 Haziran'da Fransa'da düzenlenecek EURO 2016 öncesi Eurosport'a konuştu.
FRANSIZCA KONUŞTU
Röpoftajda; basın mensuplarından, taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan Terim "Fransızca biliyor musunuz?" sorusuna ise Fransızca konuşarak cevap verdi.
SOSYAL MEDYADA KARŞILAŞTIRILDI
Daha önce, bir basın toplantısında İngilizce yaptığı açıklamalarla gündem olan ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala İngilizcesi sosyal medyada gündemde Fatih Terim'in Fransızcası da İngilizcesiyle karşılaştırıldı.
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