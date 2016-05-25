

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 10 Haziran'da Fransa'da düzenlenecek EURO 2016 öncesi Eurosport'a konuştu.







FRANSIZCA KONUŞTU







Röpoftajda; basın mensuplarından, taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan Terim "Fransızca biliyor musunuz?" sorusuna ise Fransızca konuşarak cevap verdi.







SOSYAL MEDYADA KARŞILAŞTIRILDI







Daha önce, bir basın toplantısında İngilizce yaptığı açıklamalarla gündem olan ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala İngilizcesi sosyal medyada gündemde Fatih Terim'in Fransızcası da İngilizcesiyle karşılaştırıldı.