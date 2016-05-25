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fatih terim fransızca konuştu

FATİH TERİM FRANSIZCA KONUŞTU

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Avrupa Şampiyonası öncesi verdiği röportajda Fransızca konuştu.

Tarih : 25 Mayıs 2016, 11:31
Puan Ver : Fatih Terim Fransızca Konuştu(7/10)7


Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 10 Haziran'da Fransa'da düzenlenecek EURO 2016 öncesi Eurosport'a konuştu.



FRANSIZCA KONUŞTU



Röpoftajda; basın mensuplarından, taraftarlardan gelen soruları yanıtlayan Terim "Fransızca biliyor musunuz?" sorusuna ise Fransızca konuşarak cevap verdi.



SOSYAL MEDYADA KARŞILAŞTIRILDI



Daha önce, bir basın toplantısında İngilizce yaptığı açıklamalarla gündem olan ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala İngilizcesi sosyal medyada gündemde Fatih Terim'in Fransızcası da İngilizcesiyle karşılaştırıldı.








Etiketler: Fatih  Terim  Fransızca  Konuştu    haber

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