Galatasaray'la anlaşmaya varan Fatih Terim, Florya'dan bazı isimleri gönderecek. Fatih Terim Galatasaray'da Florya'nın anahtarını isteyecek. Terim yıllardır birlikte çalıştığı ekibi de kendisiyle beraber getirecek.

CENK ERGÜN GÖREVİNİ BIRAKACAK

Bu isimlerin başında Cenk Ergün geliyor. Sportif direktörlük görevi artık devam etmeyecek. İsterse eski pozisyonunda çalışacak. İdari menajerlik görevine ise Şükrü Hanedar getirilecek. Terim'in yıllardır yanından ayırmadığı Fahri Yılmaz Florya Tesisleri'nin yeni müdürü olacak.

DURSUN ÖZBEK'İN SATIŞ MÜDÜRÜ DE YOLCU

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin mevcut müdürü Mehmet Keçe... Dursun Özbek'in sahip olduğu Point Oteli'nde satın alma müdürü olarak çalışıyordu. Yolcular arasında o da var. Hasan Tankaya futbol takımının basın sorumlusu gidecek bir başka isim de o.

Hasan Tankaya'nın yerine Terim'in çok güvendiği Hande Sümertaş gelecek.

ALTYAPI SORUMLUSUYLA ARALARI İYİ DEĞİL

Alt yapı sorumulusu Emrah Bayraktar ile Fatih İbradı'nın arasının iyi olmadığı konuşuluyor. Fatih İbradı Galatasaray'da uzun dönem alt yapı sorumlusu olarak çalıştı. Fatih İbradı Emrah Bayraktar ile birlikte çalışmak istemiyor. Terim'in ekibinde yer alan Bülent Bayraktar'ın da sağlık ekibinin başına gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada