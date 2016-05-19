Fatih Terim, EURO 2016 öncesi çıtayı en yükseğe koydu. Tecrübeli teknik adam, “Eğer takımımız gruptan çıkarsa, her yeri hedefleyebilir. Final oynamak benim için bir başarı kıstası değildir. Ben şampiyonluğu hedeflerim” dedi ve kadro seçimiyle ilgili önemli ipuçları verdi.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, EURO 2016 öncesi belirlediği aday kadroyu açıklarken, önemli ifadeler kullandı. Turnuvadaki hedeflerinden bahseden tecrübeli hoca, “Eğer takımımız gruptan çıkarsa, her yeri hedefleyebilir. Bu grubu geçiyorsanız, zaten diğerlerine karşı avantajla çıkarsınız. Bana göre EURO 2016'nın en güçlü iki grubundan birine düştük. Ölüm grubu denilen bu grup. İspanya'ya yenilmemiz olay olmaz, ancak onları yenmemiz müthiş bir şey olur. Herkesin yukarıyı hedeflediği bir şampiyona. Final oynamak benim için bir başarı kıstası değildir. Ben şampiyonluğu hedeflerim” diye konuştu.