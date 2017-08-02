Milli Takım'daki görevi sona eren Fatih Terim, İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, "Emre Mor, Fiorentina'da fenomen olur. Diğer oyunculardan çok daha farklı." dedi.

İtalyan medyasına konuşan Fatih Terim, Emre Mor'un olası Fiorentina transferini değerlendirdi ve "Emre Mor, Fiorentina'da fenomen olur" yorumunu yaptı.

"EMRE DİĞER OYUNCULARDAN ÇOK DAHA FARKLI"

Fatih Terim, yaptığı açıklamada "Emre Mor'u Milli Takım'a getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmıştık. Onu ilk keşfedip Milli Takım'a kazandıran tüm iş arkadaşlarıma teşekkür ederim. Diğer ülkeler de Emre'yi istemişti ama hemen onu kaptım ve Avrupa Şampiyonası'na çağırdım. Emre Mor, diğer oyunculardan çok daha farklı. Çok fark yaratabilecek birisi. İtalyan Ligi'ni de çok yakından biliyor" dedi.

"SERİE A'DA SORUN YAŞAMAZ"

Terim, Emre Mor'un İtalya'da başarılı olacağına inandığını söyleyerek "Onun ihtiyacı olan tek şey kendine güven. İngilizce konuşuyor ama biraz yardımla rahatlıkla İtalyanca öğrenebilir. Rahat hissetmesi lazım. Eğer rahat olursa, çok iyi işler yapacaktır. Serie A'da sorun yaşayacağını sanmıyorum. La Liga ve Premier Lig'de de sorun yaşamaz. Çok genç ve zamana ihtiyacı var. Gelişimini izlemek çok heyecan verici. Fiorentina taraftarları için bir fenomen olur. Çok genç, çok hızlı ve çok yetenekli" şeklinde konuştu.

ZORC: EMRE'YE İLGİ VAR

Öte yandan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, "Emre Mor için çok sayıda ilgi var. Bu transfer spekülasyonlarına girmeyeceğim ama ilgi çok büyük" sözlerini kullandı.

Kaynak: haberinburada