İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Fatih Terim damatlarıyla Alaçatı'da kavgaya karıştı

FATİH TERİM DAMATLARIYLA ALAÇATI'DA KAVGAYA KARIŞTI

Fatih Terim, 2 damadıyla birlikte Alaçatı'da kebapçıyla kavgaya karıştı. Restorant sahibi, "Alkollü olarak mekan basıyorsun, buradayız." diyerek meydan okudu.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 14:40
Puan Ver : Fatih Terim Damatlarıyla Alaçatı'da Kavgaya Karıştı(6/10)2

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in İzmir'deki tatili sırasında bir işletme sahibiyle kavga ettiği öne sürüldü. Fatih Terim'in damatları; Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran ile bir restoran sahibiyle ciddi şekilde kavga ettiği iddia edildi.

TENTE YÜZÜNDEN KAVGA İDDİASI

Spor muhabiri Kadri Çetinçalı'nın sosyal medyadan paylaştığı bilgilere göre; Fatih Terim ve damatları Alaçatı'da bir işletmenin sahibiyle kavga etti. İşletme ile Fatih Terim'in damadının dükkanı arasındaki tente yüzünden başlayan tartışmanın büyüdüğü ve kavgaya dönüştüğü ifade edildi.

Sosyal medyadan olayı aktaran muhabir Kadir Çetinçalı, "Alaçatı'da ciddi kavga iddiası var; Fatih Terim 2 damadı ile birlikte Yüzevler Kebap'ına gitmiş ve orada büyük bir kavgaya girişmiş. Kavga, Terim'in damadının dükkanı ile Yüzevler Kebap arasına çekilen tente yüzünden çıkmış. Yüzevler Kebap'ın sahibi Selahattin Bey de Galatasaray Üyesi ve aynı zamanda TFF de görevi var." dedi.

YÜZEVLER RESTORANINDAN AÇIKLAMA

Fatih Terim ve damatlarının bastığı iddia edilen restoranın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı:

"Ey Fatih Terim gece 00:00'da adamlarınla Alaçatı'da alkollü olarak mekan basıyorsun. Bastığın mekandan koşa koşa kaçıyorsun. Buradayız! Umarız adalet isminin altında ezilmez."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  Damatlarıyla  Alaçatı  Da  Kavgaya  Karıştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER