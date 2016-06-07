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Fatih Terim: Bu takım çok sevilecek

FATİH TERİM: BU TAKIM ÇOK SEVİLECEK

İmparator Fatih Terim, ay-yıldız ekibimize olan inancını böyle dile getirdi.

Tarih : 07 Haziran 2016, 15:49
Puan Ver : Fatih Terim: Bu Takım Çok Sevilecek(6/10)6


Başlamasına çok az bir süre kala EURO 2016 heyecanı yavaş yavaş tüm yurdu etkisi altına almaya başladı... 10 Haziran'da Fransa'da start alacak dev organizasyon öncesi Milli Takımımız'da keyifler yerinde...



İlk maçında 12 Haziran Pazar günü TSİ 16:00'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlılar'a güven tam... Hem Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim hem de milyonlarca vatandaşımız, Milliler'in turnuvaya renk katıp ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına ve sonuna kadar gideceklerine inanıyor...



İmparator, oyuncularına olan bu inancını övgü dolu kelimelerle de ifade ediyor. Son hazırlık maçında Slovenya'yı Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup ederek ‘kazanma alışkanlığı'nı sürdüren Ay-Yıldızlı ekibimizin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, “Türkiye bu takımı sevdi. Turnuva başladıktan sonra daha da çok sevecek. Bu çok net. Bu çocuklar da bu ülkeye ve formaya layık olmak için daha da çok çalışacak” diye konuştu.



‘ÇOK İYİYİZ AMA ÇOK DAHA İYİ OLMALIYIZ'








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