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FATİH TERİM BIRAKTI, ARDA TURAN DÖNÜYOR MU?


Fatih Terim bıraktı, Arda Turan dönüyor mu?
Tarih : 26 Temmuz 2017, 18:20
Puan Ver : Fatih Terim Bıraktı, Arda Turan Dönüyor Mu?(7/10)3

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in milli takımdaki görevini bırakmasının ardından gözler Barcelona'da forma giyen Arda Turan'a çevrildi.



Özellikle son dönemde Arda Turan ve Alaçatı olayları sonrasında gündemden düşmeyen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, milli takımdaki görevinden ayrıldı. Fatih Terim'in bu kararı sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Arda Turan'ın milli takıma geri dönebileceği oldu.



"DÖNMEM" DEMİŞTİ



Arda Turan, milli takımı bırakma sürecinde kendisine sorulan "Fatih Terim giderse milli takıma döner misin" sorusuna "Bu kişisel bir durum değil, dönmem" demişti.



 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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