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fatih terim: asla unutamam

FATİH TERİM: ASLA UNUTAMAM

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Tarih : 14 Mart 2017, 15:00
Puan Ver : Fatih Terim: Asla Unutamam(8/10)9


Hafta sonu Fiorentina'nın 90. yıl kutlamalarının özel konuğu olarak İtalya'da bulunan Terim, "Hizmetlerime ve geçmişime saygı duyulması beni gururlandırdı." dedi.



GEÇMİŞİME SAYGI DUYULMASI MUTLULUK VERİCİ



"Ben değerlere önem veren, kıymetlerini de sakınan biriyim. Benim de hizmetlerim ve geçmişim var. Hizmetlerime ve geçmişime saygı duyulması, hatırlanması açıkçası beni çok gururlandırdı. Fiorentina değer bilen, kıymet bilen bir davranış sergiledi. Bunu bir de büyük bir kurum olarak, kurum hafızasına yerleştirince beni çok daha onurlandırdı ve mutlu etti. Bu yüzden, 10 ay gibi kısa bir süre orada kalmama rağmen bana bu değeri veren, kurumsal hafızası içinde yer veren Fiorentina'ya buradan şükranlarımı arz etmek istiyorum. Güzel bir karşılama yaptılar, güzel ağırladılar."



ASLA UNUTAMAYACAĞIM BİR ANI OLDU



"O gün ben de statta beraber çalıştığım oyuncularımı, beraber çalıştığım arkadaşlarımı gördüm ve de emeği geçmiş birçok insana bunu sunan Fiorentina o gün bence tarihi günlerinden birini yaşadı. Büyük kulüpler tabi böyle hafıza refleksleri ile çok önemli işler yapıyorlar. Açıkçası mutluyum, çok gururluyum. Bir de maç seyrettik üstüne. Güzel ve önemli bir anı benim için. Zaten anons ederken nerdeyse kupayı almış gibi bir anons yapıldı, yani tüm seyircilerin ayakta hepimizi, emeği geçen herkesi çok yürekten, çok içten bir sevgi ile uğurlaması çok hoş açıkçası."



"Esasında Nisan ayının başına kadar bir süre vardı, herkes için bu tarihten Nisan'a kadar Fiorentina içerde oynadığı müddetçe bu kutlamalara gelebilir gibi çok güzel esnek bir yaklaşım göstermişler. Bana böyle denk geldi, çok uzun zamandan beri de gitmemiştim. İnsanın evi bile enteresan geliyor. Hoş ve gurur verici bir hafta sonuydu açıkçası."



 



kaynak:sabah








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