Hadise'nin Rtük Engeline Takılan Ateşli Klibi, Belçika'da Zirvede!
Aidatsız Kart Çıkarmayan Banka Yandı! Cezası!
Beşiktaşlı Mitrovic'e Avrupa'dan Dev Takip!
Fenerbahçeli Fernandao: Gerçek Fernandao'yu Tekrar Göstermek İstiyorum
Evli İş Adamını Eşinden Ayırıp Nikah Kıyan Nursel Ergin'in Programı Kaldırıldı
Türkiye, Alman Turistlerin En Fazla Tercih Ettiği Ülkeler Arasında
Başakşehirli Mossoro Duygulandırdı: 10 Kasım Kalbime İşledi
İngiliz Ekibi, Bilic Haberlerini Yalanladı: İlgilenmiyoruz
Olay İyice Mahalle Kavgasına Döndü: Geldiğin Yere Gönderirim Seni
Türkiye Son 44 Yılın En Kurak Kışını Yaşıyor! Tohumlar Tarlada Çürüdü
Hazırlık Maçında Göztepe İle Atiker Konyaspor Yenişemedi
Taşeron İşçiler Dikkat! Başvurular Yarın Son Buluyor
Galatasaray'da Maicon Ve Ndiaye'nin Değeri 38 Milyon Euro Olarak Belirlendi
Yıldırım Demirören'den Ünal Aysal'a Sert Yanıt!
Fatih Terim: Asamoah Transferi Zor Görünüyor
Bakanlık, Milli Sporcunun Görüntülerin Ardından Olaya El Koydu
Ünlü İş Adamı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Beşiktaş'ta Kiralık Olarak Oynayan Talisca, Benfica İle Sözleşme Yeniledi
Galatasaray, Kwadwo Asamoah İçin Resmi Teklifi Yaptı
Bakan Canikli: Altay Tankı, 2019 Sonu 2020 Başında Seri Üretime Başlayacak

Fatih Terim: Asamoah Transferi Zor Görünüyor

FATİH TERİM: ASAMOAH TRANSFERİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Asamoah'ın transfer olma ihtimali zayıf olarak gözüküyor. Alternatif bakıyoruz." dedi.

Tarih : 10 Ocak 2018, 23:40
Puan Ver : Fatih Terim: Asamoah Transferi Zor Görünüyor(5/10)1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Antalya kampında Asamoah transferiyle ilgili konuştu. Terim, transferin olma ihtimalini zayıf olarak belirtirken şunları söyledi:

"Asamoah ile ilgili bilgi vereyim. Benden önce gelişti, fakat olma ihtimali zayıf gibi gözüküyor, onun için alternatif bakıyoruz. İstiyoruz ki, bizim isteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun olsun ve fark yaratacak bir oyuncu olsun. Bu kolay değil. Kimse iyi oyuncusunu devre arasında bırakmıyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fatih  Terim  Asamoah  Transferi  Zor  Görünüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER