Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Antalya kampında Asamoah transferiyle ilgili konuştu. Terim, transferin olma ihtimalini zayıf olarak belirtirken şunları söyledi:

"Asamoah ile ilgili bilgi vereyim. Benden önce gelişti, fakat olma ihtimali zayıf gibi gözüküyor, onun için alternatif bakıyoruz. İstiyoruz ki, bizim isteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun olsun ve fark yaratacak bir oyuncu olsun. Bu kolay değil. Kimse iyi oyuncusunu devre arasında bırakmıyor."

Kaynak: haberinburada