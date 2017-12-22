Fatih Terim, "Arda'nın geri dönmek istediği konuşuluyor" sorusuna, "O sayın başkan ve yönetimin konusu. Ben biraz önce imzayı attım. Benim bilgim yok" yanıtını verdi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dördüncü dönemi resmen başladı. İmza töreninde konuşan Fatih Terim, Barcelona'da forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'la ilgili soruya kısa bir cevap verdi.

FATİH TERİM İMZA TÖRENİNDE SORULARI YANITLADI

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı törende, Terim ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Deneyimli çalıştırıcı, imza töreninde transfer konusundaki soruları da yanıtladı.

Fatih Terim, Barcelona'da forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'la ilgili soruya kısa bir cevap verdi.

"BEN BİRAZ ÖNCE İMZAYI ATTIM. BENİM BİLGİM YOK"

Terim, bir basın mensubunun, "Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönmek istediği konuşuluyor, bu konuda ne dersiniz?" sorusunu, "O sayın başkan ve yönetimin konusu. Ben biraz önce imzayı attım. Benim bilgim yok. Benden evvel böyle bir konu olduysa bilmiyorum." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: haberinburada