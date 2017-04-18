FATİH TERİM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG KARMALARININ MAÇLARINI İZLİYOR
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli takım sorumlularının da izlediği Spor Toto 2'nci ve 3'üncü lig karmalarının hazırlık maçları, Manavgat İlçesi'nde başladı.
Manavgat Emirhan Spor Kompleksi'nde günün ilk karşılaşması Spor Toto 3'ncü Lig A Karması ile B Karması arasında 30'ar dakikalık iki devre olarak oynandı. İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan karşılaşmayı A Karması 55'inci dakikada Kubilay Yavuz'un attığı golle 1-0 kazandı. İkinci maçta karşılaşan C Karması ile D Karması 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 2'nci ve 3'ncü ligden seçilen oyuncuların yer aldığı 4 takım halinde yapılan karşılaşmaları Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve milli takım sorumlularıyla birlikte 2'nci ve 3'ncü ligden çok sayıda antrenör de takip etti.,
kaynak:Sabah
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