FATİH TEKKE'YE GERİ DÖN ÇAĞRISI!
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da yaşanan ekonomik kriz yüzünden istifa eden teknik direktör Fatih Tekke'ye Başkan Abdullah Mergen geri dön çağrısı yapacak.
Grandmedical Manisaspor'da yaşanan ekonomik kriz yüzünden istifa eden teknik direktör Fatih Tekke'nin hafta içinde Başkan Abdullah Mergen ile bir araya geleceği öğrenildi.
GERİ DÖNMEYE SICAK BAKMIYOR
Eşyalarını toplayıp Manisa'dan ayrılan Tekke'yi arayan Mergen'in, teknik adamı kararından vazgeçirmek istediği bildirildi. Paralarını alamadıkları gerekçesiyle Dimov, Atiemwen, Zahit, Emrullah ve Metin takımdan resmen ayrılırken, Mustafa ve Berkay da idmana çıkmadı. Tekke'nin futbolcuları bir bir kaybetmesi yüzünden Manisaspor'a geri dönmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Mergen'in Tekke'yi ikna edememesi halinde eski çalıştırıcıları Taner Taşkın'a teklif götürmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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