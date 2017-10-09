FATİH TEKKE YENİ TAKIMINI BULDU
TFF 1.Lig ekiplerinden Manisaspor, Trabzonspor'un efsane futbolcusu Fatih Tekke'yi takımın başına getirdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da Sait Karafırtınalar'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke ile sözleşme imzalandı.
Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki törende konuşan Manisaspor Kulübü Başkanı Abdullah Mergen, eski teknik direktör Sait Karafırtınalar'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni teknik heyete de başarılar diledi.
"FATİH HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"
Tekke ile yaptıkları görüşmede birçok konuda hemfikir olduklarını belirteren Mergen, "Biz ona kulübümüzü, kendisi de bize hedeflerini anlattı. Bu göreve Fatih hocamızı layık gördük. Bu birliktelik her iki tarafa ve camiamıza hayırlı olsun. Fatih hocamızın bize ciddi katkılar vereceğine inanıyoruz." dedi.
TEKKE: BURASI ÇOK DEĞERLİ İSİMLERİN ÇIKTIĞI BİR KULÜP
Teknik direktör Tekke ise çok değerli insanları yetiştiren Manisa'da olmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, "Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. Grandmedical Manisaspor çok değerli futbol adamlarının çıktığı bir kulüp. Burada iyi işler başaracağımıza inanıyorum. İnşallah her iki tarafa da bu beraberlik hayırlı olur." diye konuştu.
Ege ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşan Tekke'nin yardımcılıklarını ise Volkan Bekir Kürşatoğlu, Mehmet Polat, Hamit Cihan ve Uğur Kurt'un (kaleci antrenörü) yapacağı bildirildi.
Fatih Tekke, daha önce Süper Lig'de Kayseri Erciyesspor, TFF 1. Lig'de ise Boluspor'da görev yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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